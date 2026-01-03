- Wachstum
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
🔱 JaysFi – Precision Trading Signals
JaysFi delivers high-probability trading signals for Gold (XAUUSD), Forex, and Crypto, built on market structure, price action, and macro fundamentals—not hype, not indicators overload.
We focus on institutional logic, risk-controlled entries, and clear execution plans designed for intraday and swing traders who value consistency over gambling.
What you get:
✔️ Gold, Forex & Crypto trade setups
✔️ Clear entry, stop loss & take profit
✔️ Market structure & breakout-based analysis
✔️ Fundamental alignment for higher conviction
✔️ Discipline-first risk management
JaysFi is not about more trades.
It’s about the right trades.
