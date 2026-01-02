- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
10
Gewinntrades:
9 (90.00%)
Verlusttrades:
1 (10.00%)
Bester Trade:
21.16 USD
Schlechtester Trade:
-7.74 USD
Bruttoprofit:
90.03 USD (52 177 pips)
Bruttoverlust:
-7.74 USD (7 739 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (88.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
88.02 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.76
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
30 Minuten
Erholungsfaktor:
10.63
Long-Positionen:
5 (50.00%)
Short-Positionen:
5 (50.00%)
Profit-Faktor:
11.63
Mathematische Gewinnerwartung:
8.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-7.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.74 USD (1)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7.74 USD (6.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|82
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|44K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21.16 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen