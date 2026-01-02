Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live04 0.00 × 2 FBS-Real-6 0.00 × 1 FBS-Real-10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 Axi-US06-Live 0.47 × 108 BlackBullMarkets-Live 2.99 × 180 FBS-Real-8 5.00 × 1 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen