- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 464
Gewinntrades:
970 (66.25%)
Verlusttrades:
494 (33.74%)
Bester Trade:
110.35 NZD
Schlechtester Trade:
-31.82 NZD
Bruttoprofit:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Bruttoverlust:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (133.65 NZD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
167.50 NZD (27)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.93%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
322
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
4.04
Long-Positionen:
685 (46.79%)
Short-Positionen:
779 (53.21%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
0.78 NZD
Durchschnittlicher Profit:
3.10 NZD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.76 NZD
Max. aufeinandergehende Verluste:
41 (-165.07 NZD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-170.58 NZD (18)
Wachstum pro Monat :
91.61%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.91 NZD
Maximaler:
283.66 NZD (14.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.65% (283.66 NZD)
Kapital:
0.00% (0.00 NZD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1464
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|899
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +110.35 NZD
Schlechtester Trade: -32 NZD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +133.65 NZD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -165.07 NZD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
Keine Bewertungen