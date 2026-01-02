SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DK
Dani Kurniawan

DK

Dani Kurniawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 148%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 464
Gewinntrades:
970 (66.25%)
Verlusttrades:
494 (33.74%)
Bester Trade:
110.35 NZD
Schlechtester Trade:
-31.82 NZD
Bruttoprofit:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Bruttoverlust:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (133.65 NZD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
167.50 NZD (27)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.93%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
322
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
4.04
Long-Positionen:
685 (46.79%)
Short-Positionen:
779 (53.21%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
0.78 NZD
Durchschnittlicher Profit:
3.10 NZD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.76 NZD
Max. aufeinandergehende Verluste:
41 (-165.07 NZD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-170.58 NZD (18)
Wachstum pro Monat :
91.61%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.91 NZD
Maximaler:
283.66 NZD (14.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.65% (283.66 NZD)
Kapital:
0.00% (0.00 NZD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1464
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 899
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +110.35 NZD
Schlechtester Trade: -32 NZD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +133.65 NZD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -165.07 NZD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Keine Bewertungen
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
