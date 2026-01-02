- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
42
Gewinntrades:
23 (54.76%)
Verlusttrades:
19 (45.24%)
Bester Trade:
212.00 USD
Schlechtester Trade:
-506.70 USD
Bruttoprofit:
1 115.92 USD (16 219 pips)
Bruttoverlust:
-2 103.84 USD (76 609 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (460.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
460.56 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.20
Trading-Aktivität:
39.07%
Max deposit load:
266.82%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.75
Long-Positionen:
28 (66.67%)
Short-Positionen:
14 (33.33%)
Profit-Faktor:
0.53
Mathematische Gewinnerwartung:
-23.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-110.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-416.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-949.20 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-98.79%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
987.92 USD
Maximaler:
1 313.42 USD (99.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.09% (1 313.42 USD)
Kapital:
69.43% (908.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|38
|BTCUSD
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|-879
|BTCUSD
|-109
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|-5.8K
|BTCUSD
|-55K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +212.00 USD
Schlechtester Trade: -507 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +460.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -416.64 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 20
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 57
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 56
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.66 × 76
