Signale / MetaTrader 5 / X Apalan 1
Tomy Suprianto

X Apalan 1

Tomy Suprianto
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -99%
XMGlobal-MT5 2
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
42
Gewinntrades:
23 (54.76%)
Verlusttrades:
19 (45.24%)
Bester Trade:
212.00 USD
Schlechtester Trade:
-506.70 USD
Bruttoprofit:
1 115.92 USD (16 219 pips)
Bruttoverlust:
-2 103.84 USD (76 609 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (460.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
460.56 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.20
Trading-Aktivität:
39.07%
Max deposit load:
266.82%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.75
Long-Positionen:
28 (66.67%)
Short-Positionen:
14 (33.33%)
Profit-Faktor:
0.53
Mathematische Gewinnerwartung:
-23.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
48.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-110.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-416.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-949.20 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-98.79%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
987.92 USD
Maximaler:
1 313.42 USD (99.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.09% (1 313.42 USD)
Kapital:
69.43% (908.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 38
BTCUSD 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD -879
BTCUSD -109
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -5.8K
BTCUSD -55K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +212.00 USD
Schlechtester Trade: -507 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +460.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -416.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-MT5
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 20
XMGlobal-MT5
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 57
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 56
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.66 × 76
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.