Jivarajah Tharamarajah

C TJ M

Jivarajah Tharamarajah
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
8 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
35.25 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
133.70 USD (13 368 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (133.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
133.70 USD (8)
Sharpe Ratio:
1.23
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
6.38%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
16.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
111.42%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 8
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

TJ trading strategy is 100% Technical Analysis with consistent profitability based on

Daily 1-3 accurate signals with following Money & Risk Management

Minimum deposit is $200

Recommended deposit is $500   

 

If you don't have XM Account. Please register with my link https://affs.click/J5KC7

Register XM Account with Partner Code: JDGFX

Account Type: MT5 Standard

Leverage: 1:500

 

DO NOT OVER TRADE WHEN SIGNAL EXECUTE

