- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
0
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
0.00 SGD
Schlechtester Trade:
0.00 SGD
Bruttoprofit:
0.00 SGD
Bruttoverlust:
0.00 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 SGD (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 SGD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 SGD (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 SGD
Maximaler:
0.00 SGD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 SGD)
Kapital:
0.00% (0.00 SGD)
Verteilung
Keine Angabe
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
After more than 10 years in the markets, I believe consistency beats aggression.
SteadyPipsFX follows a safe trading approach with stop-loss and controlled risk.
Designed for traders seeking steady growth of 10–15% per month on average, not reckless gains. Do note that some months can result in negative gain if we hit stop-loss, but usually it will recover in short time.
