Signale / MetaTrader 5 / EYE OF RA
Kanok Siriviroj

EYE OF RA

Kanok Siriviroj
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 228%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
38 (79.16%)
Verlusttrades:
10 (20.83%)
Bester Trade:
24.48 USD
Schlechtester Trade:
-11.88 USD
Bruttoprofit:
185.15 USD (12 352 pips)
Bruttoverlust:
-41.51 USD (3 492 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (100.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.31 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
48
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
7.47
Long-Positionen:
9 (18.75%)
Short-Positionen:
39 (81.25%)
Profit-Faktor:
4.46
Mathematische Gewinnerwartung:
2.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-19.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.22 USD (3)
Wachstum pro Monat :
228.26%
Algo-Trading:
43%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.17 USD
Maximaler:
19.22 USD (12.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.40% (19.22 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 47
SOLUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 144
SOLUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
SOLUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
It's a real one??
Keine Bewertungen
2025.12.31 09:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.31 09:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 09:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
