- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
38 (79.16%)
Verlusttrades:
10 (20.83%)
Bester Trade:
24.48 USD
Schlechtester Trade:
-11.88 USD
Bruttoprofit:
185.15 USD (12 352 pips)
Bruttoverlust:
-41.51 USD (3 492 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (100.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.31 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.46
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
48
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
7.47
Long-Positionen:
9 (18.75%)
Short-Positionen:
39 (81.25%)
Profit-Faktor:
4.46
Mathematische Gewinnerwartung:
2.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-19.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.22 USD (3)
Wachstum pro Monat :
228.26%
Algo-Trading:
43%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.17 USD
Maximaler:
19.22 USD (12.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.40% (19.22 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|47
|SOLUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|144
|SOLUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|SOLUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.48 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +100.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
It's a real one??
Keine Bewertungen