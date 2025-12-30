SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Eagle wing test
Roni Gautama

Eagle wing test

Roni Gautama
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 7%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
10 334
Gewinntrades:
5 175 (50.07%)
Verlusttrades:
5 159 (49.92%)
Bester Trade:
4 100.30 USD
Schlechtester Trade:
-3 001.08 USD
Bruttoprofit:
161 668.36 USD (1 376 558 pips)
Bruttoverlust:
-140 678.51 USD (1 604 127 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (186.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 664.98 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
37 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
1.34
Long-Positionen:
5 239 (50.70%)
Short-Positionen:
5 095 (49.30%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
2.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-87.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 600.16 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12.25 USD
Maximaler:
15 645.66 USD (4.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.85% (15 645.66 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 10334
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 21K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -227K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 100.30 USD
Schlechtester Trade: -3 001 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +186.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CMCMarkets1-Global" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.30 14:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 14:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
