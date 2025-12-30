- Wachstum
Trades insgesamt:
845
Gewinntrades:
495 (58.57%)
Verlusttrades:
350 (41.42%)
Bester Trade:
67.40 USD
Schlechtester Trade:
-28.42 USD
Bruttoprofit:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Bruttoverlust:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (231.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
231.96 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
435 (51.48%)
Short-Positionen:
410 (48.52%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-112.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-210.78 USD (15)
Wachstum pro Monat :
104.51%
Jahresprognose:
1 268.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.42 USD
Maximaler:
329.18 USD (66.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.03% (329.18 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|607
|GBPUSD
|60
|USDJPY
|55
|EURUSD
|51
|EURGBP
|19
|AUDUSD
|19
|GBPJPY
|18
|GBPAUD
|6
|EURJPY
|6
|USDCHF
|3
|EURAUD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|395
|GBPUSD
|-2
|USDJPY
|-84
|EURUSD
|72
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-30
|GBPJPY
|-18
|GBPAUD
|-4
|EURJPY
|-25
|USDCHF
|-7
|EURAUD
|3
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|24K
|GBPUSD
|118
|USDJPY
|-3.6K
|EURUSD
|691
|EURGBP
|-406
|AUDUSD
|-1K
|GBPJPY
|-242
|GBPAUD
|-572
|EURJPY
|-991
|USDCHF
|-176
|EURAUD
|131
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +67.40 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +231.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -112.58 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 11
|
PUPrime-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|2.73 × 100
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarketsSC-Live
|2.97 × 478
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
XM.COM-MT5
|3.10 × 269
|
GOMarketsMU-Live
|3.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|3.72 × 659
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 19236
|
Darwinex-Live
|4.21 × 443
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.22 × 9
|
Valutrades-Live
|5.25 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.65 × 2104
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|6.11 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform.
My starting capital /investment is $200.
Thank you
