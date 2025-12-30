SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Bailey traders
Muhammad Yaver

Bailey traders

Muhammad Yaver
0 Bewertungen
23 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
845
Gewinntrades:
495 (58.57%)
Verlusttrades:
350 (41.42%)
Bester Trade:
67.40 USD
Schlechtester Trade:
-28.42 USD
Bruttoprofit:
2 235.50 USD (147 722 pips)
Bruttoverlust:
-1 943.84 USD (129 586 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (231.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
231.96 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
0.89
Long-Positionen:
435 (51.48%)
Short-Positionen:
410 (48.52%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-112.58 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-210.78 USD (15)
Wachstum pro Monat :
104.51%
Jahresprognose:
1 268.10%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
37.42 USD
Maximaler:
329.18 USD (66.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.03% (329.18 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 607
GBPUSD 60
USDJPY 55
EURUSD 51
EURGBP 19
AUDUSD 19
GBPJPY 18
GBPAUD 6
EURJPY 6
USDCHF 3
EURAUD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 395
GBPUSD -2
USDJPY -84
EURUSD 72
EURGBP -9
AUDUSD -30
GBPJPY -18
GBPAUD -4
EURJPY -25
USDCHF -7
EURAUD 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
GBPUSD 118
USDJPY -3.6K
EURUSD 691
EURGBP -406
AUDUSD -1K
GBPJPY -242
GBPAUD -572
EURJPY -991
USDCHF -176
EURAUD 131
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +67.40 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +231.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -112.58 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.00 × 11
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.73 × 100
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarketsSC-Live
2.97 × 478
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
XM.COM-MT5
3.10 × 269
GOMarketsMU-Live
3.50 × 8
RoboForex-ECN
3.72 × 659
FusionMarkets-Live
3.90 × 19236
Darwinex-Live
4.21 × 443
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
5.22 × 9
Valutrades-Live
5.25 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
5.65 × 2104
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
VantageInternational-Live 4
6.11 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
noch 60 ...
Gold trading 💹 1.100 leverage. Im using Fusion market live platform. 
My starting capital /investment is $200.
Thank you 
Keine Bewertungen
2026.01.01 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.01 15:35
A large drawdown may occur on the account again
