404

Leider existiert das Signal nicht in unserer Datenbank

Das von Ihnen angeforderte Signal ist wahrscheinlich gelöscht worden. Die riesige Datenbank mit anderen aktiven Signalen und Anbietern steht Ihnen jedoch weiterhin zur Verfügung. Wählen Sie das geeignetste aus, verbinden Sie sich mit ihm und lassen Sie Ihr Terminal automatisch dem Handel kopieren.

Neues Signal auswählen

Sie können sich über andere Signale für den MetaTrader 5 informieren:

Relax EA
Wachstum
706%
Abonnenten
1
Wochen
268
Trades
1767
Win
76%
Profit-Faktor
1.67
Max. Rückgang
28%
Deux ex machina
Wachstum
5 252%
Abonnenten
3
Wochen
242
Trades
1482
Win
75%
Profit-Faktor
1.86
Max. Rückgang
26%
Golden Nuggets
Wachstum
1 005%
Abonnenten
80
Wochen
32
Trades
743
Win
79%
Profit-Faktor
3.76
Max. Rückgang
21%
Daily Gold Sniper
Wachstum
643%
Abonnenten
36
Wochen
49
Trades
152
Win
95%
Profit-Faktor
2.06
Max. Rückgang
34%
GoldenBug ICM
Wachstum
90%
Abonnenten
14
Wochen
71
Trades
464
Win
48%
Profit-Faktor
1.52
Max. Rückgang
14%
NoPain MT5
Wachstum
1 651%
Abonnenten
73
Wochen
218
Trades
5543
Win
63%
Profit-Faktor
1.68
Max. Rückgang
21%
OnlyUJ
Wachstum
324%
Abonnenten
16
Wochen
75
Trades
459
Win
49%
Profit-Faktor
1.46
Max. Rückgang
17%
MagicGW audcad L
Wachstum
1 801%
Abonnenten
118
Wochen
55
Trades
1673
Win
79%
Profit-Faktor
5.97
Max. Rückgang
33%
BreakThrustPro V2
Wachstum
235%
Abonnenten
8
Wochen
63
Trades
564
Win
58%
Profit-Faktor
1.46
Max. Rückgang
22%
SwissBot Gold Guardian
Wachstum
1 679%
Abonnenten
4
Wochen
161
Trades
640
Win
78%
Profit-Faktor
3.14
Max. Rückgang
38%

Nichts Passendes gefunden?
Wählen und abonnieren
Sie eines aus 2237 verfügbaren Signalen
für den MetaTrader 5

Wenn man ein Signal abonniert, übernimmt man alle Risiken hinsichtlich der Ausführung. Historische Statistik versichert keine Gewinne in der Zukunft.