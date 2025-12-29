- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
57 (86.36%)
Verlusttrades:
9 (13.64%)
Bester Trade:
3.73 USD
Schlechtester Trade:
-7.62 USD
Bruttoprofit:
68.82 USD (6 846 pips)
Bruttoverlust:
-36.16 USD (3 611 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (28.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.16 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
60 Sekunden
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
39 (59.09%)
Short-Positionen:
27 (40.91%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
0.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-15.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.12 USD (3)
Wachstum pro Monat :
31.10%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.89 USD
Maximaler:
15.12 USD (12.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.73 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.12 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
noch 28 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen