SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Noname
Yuriy Shvecov

Noname

Yuriy Shvecov
0 Bewertungen
173 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
57 (86.36%)
Verlusttrades:
9 (13.64%)
Bester Trade:
3.73 USD
Schlechtester Trade:
-7.62 USD
Bruttoprofit:
68.82 USD (6 846 pips)
Bruttoverlust:
-36.16 USD (3 611 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (28.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.16 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
60 Sekunden
Erholungsfaktor:
2.16
Long-Positionen:
39 (59.09%)
Short-Positionen:
27 (40.91%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
0.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-15.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.12 USD (3)
Wachstum pro Monat :
31.10%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.89 USD
Maximaler:
15.12 USD (12.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.73 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
noch 28 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 16:26
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
80% of trades performed within 3 days. This comprises 0.25% of days out of the 1211 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen