Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DerivVU-Server-03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Instrument
Ausschließlich XAUUSD (Gold)
Marktstruktur
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Daily- und H4-Timeframes
Einstiegs-Timeframe
M15 (15 Minuten)
Strategielogik
Trades werden in Richtung des vorherrschenden Trends ausgeführt.
Der Einstieg erfolgt auf dem 15-Minuten-Timeframe mithilfe von Fair Value Gaps (FVG), die mit der Struktur höherer Timeframes übereinstimmen.
Risikomanagement
-
Festes Risiko-Ertrags-Verhältnis = 1:3
-
Keine Überhebelung
-
Keine Martingale-Strategien
-
Keine Grid-Strategien
Gehandelte Sessions
-
London-Session
-
New-York-Session
Trade-Frequenz
-
1 bis maximal 4 Trades pro Woche
-
Qualität vor Quantität — keine erzwungenen Trades
Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss
-
Performance und Drawdown variieren je nach Marktbedingungen
-
Dieses System basiert auf Timing, Marktstruktur und strikten Regeln
-
Ihr Trading-Konto liegt in Ihrer persönlichen Verantwortung
-
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate
-
Es gibt keine garantierte Gewinnprozentzahl
-
Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können
-
Ihr Risiko = Ihr Gewinn oder Verlust
Dieser Signalservice richtet sich an disziplinierte Trader und ist nicht für Glücksspiel oder emotionales Trading gedacht.
Diese Signalgruppe ist für Sie geeignet, wenn Sie:
-
Risikomanagement verstehen
-
Regeln konsequent befolgen, ohne Overtrading
-
Verlusttrades als Teil des Tradings akzeptieren
-
Auf Konstanz statt auf schnelles Geld fokussiert sind