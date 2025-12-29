SignaleKategorien
Zamatshezi Zondani

Gold Trade

Zamatshezi Zondani
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
0%
DerivVU-Server-03
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
24 (35.82%)
Verlusttrades:
43 (64.18%)
Bester Trade:
123.35 USD
Schlechtester Trade:
-96.80 USD
Bruttoprofit:
520.97 USD (22 111 pips)
Bruttoverlust:
-506.31 USD (24 842 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (151.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
151.19 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.09
Long-Positionen:
46 (68.66%)
Short-Positionen:
21 (31.34%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
0.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-29.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-144.56 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-97.64%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
77.36 USD
Maximaler:
168.80 USD (111.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +123.35 USD
Schlechtester Trade: -97 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +151.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DerivVU-Server-03" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Instrument

Ausschließlich XAUUSD (Gold)

Marktstruktur

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Daily- und H4-Timeframes

Einstiegs-Timeframe

M15 (15 Minuten)

Strategielogik

Trades werden in Richtung des vorherrschenden Trends ausgeführt.
Der Einstieg erfolgt auf dem 15-Minuten-Timeframe mithilfe von Fair Value Gaps (FVG), die mit der Struktur höherer Timeframes übereinstimmen.

Risikomanagement

  • Festes Risiko-Ertrags-Verhältnis = 1:3

  • Keine Überhebelung

  • Keine Martingale-Strategien

  • Keine Grid-Strategien

Gehandelte Sessions

  • London-Session

  • New-York-Session

Trade-Frequenz

  • 1 bis maximal 4 Trades pro Woche

  • Qualität vor Quantität — keine erzwungenen Trades

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss

  • Performance und Drawdown variieren je nach Marktbedingungen

  • Dieses System basiert auf Timing, Marktstruktur und strikten Regeln

  • Ihr Trading-Konto liegt in Ihrer persönlichen Verantwortung

  • Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate

  • Es gibt keine garantierte Gewinnprozentzahl

  • Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können

  • Ihr Risiko = Ihr Gewinn oder Verlust

Dieser Signalservice richtet sich an disziplinierte Trader und ist nicht für Glücksspiel oder emotionales Trading gedacht.

Diese Signalgruppe ist für Sie geeignet, wenn Sie:

  • Risikomanagement verstehen

  • Regeln konsequent befolgen, ohne Overtrading

  • Verlusttrades als Teil des Tradings akzeptieren

  • Auf Konstanz statt auf schnelles Geld fokussiert sind


Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 08:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.29 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 07:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
