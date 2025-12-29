Instrument

Ausschließlich XAUUSD (Gold)

Marktstruktur

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Daily- und H4-Timeframes

Einstiegs-Timeframe

M15 (15 Minuten)

Strategielogik

Trades werden in Richtung des vorherrschenden Trends ausgeführt.

Der Einstieg erfolgt auf dem 15-Minuten-Timeframe mithilfe von Fair Value Gaps (FVG), die mit der Struktur höherer Timeframes übereinstimmen.

Risikomanagement

Festes Risiko-Ertrags-Verhältnis = 1:3

Keine Überhebelung

Keine Martingale-Strategien

Keine Grid-Strategien

Gehandelte Sessions

London-Session

New-York-Session

Trade-Frequenz

1 bis maximal 4 Trades pro Woche

Qualität vor Quantität — keine erzwungenen Trades

Wichtige Hinweise & Haftungsausschluss

Performance und Drawdown variieren je nach Marktbedingungen

Dieses System basiert auf Timing, Marktstruktur und strikten Regeln

Ihr Trading-Konto liegt in Ihrer persönlichen Verantwortung

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate

Es gibt keine garantierte Gewinnprozentzahl

Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können

Ihr Risiko = Ihr Gewinn oder Verlust

Dieser Signalservice richtet sich an disziplinierte Trader und ist nicht für Glücksspiel oder emotionales Trading gedacht.

Diese Signalgruppe ist für Sie geeignet, wenn Sie: