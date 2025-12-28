- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
148
Gewinntrades:
141 (95.27%)
Verlusttrades:
7 (4.73%)
Bester Trade:
19.12 GBP
Schlechtester Trade:
-7.62 GBP
Bruttoprofit:
694.97 GBP (96 222 pips)
Bruttoverlust:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
95 (506.22 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
506.22 GBP (95)
Sharpe Ratio:
1.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.25%
Letzter Trade:
57 Minuten
Trades pro Woche:
99
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
25.33
Long-Positionen:
148 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
25.70
Mathematische Gewinnerwartung:
4.51 GBP
Durchschnittlicher Profit:
4.93 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-3.86 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-26.37 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.37 GBP (6)
Wachstum pro Monat :
16.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
26.37 GBP (0.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.59% (26.37 GBP)
Kapital:
31.57% (1 472.02 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|148
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|861
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|95K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +19.12 GBP
Schlechtester Trade: -8 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 95
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +506.22 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.37 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
