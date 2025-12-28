SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Challeng
Anthony Ellis

Challeng

Anthony Ellis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 17%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
148
Gewinntrades:
141 (95.27%)
Verlusttrades:
7 (4.73%)
Bester Trade:
19.12 GBP
Schlechtester Trade:
-7.62 GBP
Bruttoprofit:
694.97 GBP (96 222 pips)
Bruttoverlust:
-27.04 GBP (2 656 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
95 (506.22 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
506.22 GBP (95)
Sharpe Ratio:
1.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.25%
Letzter Trade:
57 Minuten
Trades pro Woche:
99
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
25.33
Long-Positionen:
148 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
25.70
Mathematische Gewinnerwartung:
4.51 GBP
Durchschnittlicher Profit:
4.93 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-3.86 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-26.37 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.37 GBP (6)
Wachstum pro Monat :
16.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
26.37 GBP (0.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.59% (26.37 GBP)
Kapital:
31.57% (1 472.02 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 148
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 861
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 95K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.12 GBP
Schlechtester Trade: -8 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 95
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +506.22 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -26.37 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.28 12:59
2025.12.28 12:59
