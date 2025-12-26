- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
20 (86.95%)
Verlusttrades:
3 (13.04%)
Bester Trade:
9.05 USD
Schlechtester Trade:
-4.10 USD
Bruttoprofit:
85.77 USD (85 791 pips)
Bruttoverlust:
-8.81 USD (8 808 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (38.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.76 USD (9)
Sharpe Ratio:
1.01
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
18.77
Long-Positionen:
13 (56.52%)
Short-Positionen:
10 (43.48%)
Profit-Faktor:
9.74
Mathematische Gewinnerwartung:
3.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
76.96%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.10 USD (3.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.49% (4.10 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|77
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|77K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Bester Trade: +9.05 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
