Signale / MetaTrader 4 / Beauty XAUUSD
Hasiholan Mangasitua Siboro

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 77%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
20 (86.95%)
Verlusttrades:
3 (13.04%)
Bester Trade:
9.05 USD
Schlechtester Trade:
-4.10 USD
Bruttoprofit:
85.77 USD (85 791 pips)
Bruttoverlust:
-8.81 USD (8 808 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (38.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.76 USD (9)
Sharpe Ratio:
1.01
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
18.77
Long-Positionen:
13 (56.52%)
Short-Positionen:
10 (43.48%)
Profit-Faktor:
9.74
Mathematische Gewinnerwartung:
3.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
76.96%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
4.10 USD (3.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.49% (4.10 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 77K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.05 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 00:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
