Yong Jiang Xuan

Liy

Yong Jiang Xuan
0 Bewertungen
2 Wochen
1 / 593 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
ZealCapitalMarketSC-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
678
Gewinntrades:
453 (66.81%)
Verlusttrades:
225 (33.19%)
Bester Trade:
16.50 USD
Schlechtester Trade:
-29.52 USD
Bruttoprofit:
690.82 USD (57 104 pips)
Bruttoverlust:
-540.85 USD (45 298 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (11.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.45 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
9.34%
Max deposit load:
3.39%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
408
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
3.58
Long-Positionen:
393 (57.96%)
Short-Positionen:
285 (42.04%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-8.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-29.52 USD (1)
Wachstum pro Monat :
31.66%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.67 USD
Maximaler:
41.89 USD (6.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.82% (41.89 USD)
Kapital:
7.20% (41.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDe 678
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDe 150
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDe 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.50 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

观摩，超高频全手工
Keine Bewertungen
2025.12.25 07:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.25 07:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 07:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
