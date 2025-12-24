- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
45 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
17.64 UST
Schlechtester Trade:
0.00 UST
Bruttoprofit:
119.02 UST (9 657 pips)
Bruttoverlust:
-3.48 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (119.02 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
119.02 UST (45)
Sharpe Ratio:
0.93
Trading-Aktivität:
99.06%
Max deposit load:
100.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
320.94
Long-Positionen:
10 (22.22%)
Short-Positionen:
35 (77.78%)
Profit-Faktor:
34.20
Mathematische Gewinnerwartung:
2.64 UST
Durchschnittlicher Profit:
2.64 UST
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 UST (0)
Wachstum pro Monat :
38.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 UST
Maximaler:
0.36 UST (0.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 UST)
Kapital:
55.21% (12.67 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|9.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17.64 UST
Schlechtester Trade: -0 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +119.02 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
38%
0
0
USD
USD
428
UST
UST
1
0%
45
100%
99%
34.20
2.64
UST
UST
55%
1:500