SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Anatoliy Trade Gold 4
Anatoliy Totovytskyy

Anatoliy Trade Gold 4

Anatoliy Totovytskyy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 38%
Bybit-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
45 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
17.64 UST
Schlechtester Trade:
0.00 UST
Bruttoprofit:
119.02 UST (9 657 pips)
Bruttoverlust:
-3.48 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (119.02 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
119.02 UST (45)
Sharpe Ratio:
0.93
Trading-Aktivität:
99.06%
Max deposit load:
100.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
320.94
Long-Positionen:
10 (22.22%)
Short-Positionen:
35 (77.78%)
Profit-Faktor:
34.20
Mathematische Gewinnerwartung:
2.64 UST
Durchschnittlicher Profit:
2.64 UST
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 UST (0)
Wachstum pro Monat :
38.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 UST
Maximaler:
0.36 UST (0.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 UST)
Kapital:
55.21% (12.67 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 116
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 9.7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.64 UST
Schlechtester Trade: -0 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +119.02 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Интрадей-торговля золотом (XAU/USD) — это краткосрочная работа внутри одного торгового дня без переноса позиций на ночь. Основная цель — забирать движения на волатильности золота, используя технический анализ, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и реакцию цены на новости.https://t.me/nicetrader69
Keine Bewertungen
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 88% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 21:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 19:32
High current drawdown in 61% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Anatoliy Trade Gold 4
30 USD pro Monat
38%
0
0
USD
428
UST
1
0%
45
100%
99%
34.20
2.64
UST
55%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.