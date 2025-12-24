- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
76
Gewinntrades:
7 (9.21%)
Verlusttrades:
69 (90.79%)
Bester Trade:
1.00 USD
Schlechtester Trade:
-2.39 USD
Bruttoprofit:
1.59 USD (145 pips)
Bruttoverlust:
-32.86 USD (1 256 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (0.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.99
Long-Positionen:
51 (67.11%)
Short-Positionen:
25 (32.89%)
Profit-Faktor:
0.05
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
43 (-19.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.74 USD (43)
Wachstum pro Monat :
-99.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.27 USD
Maximaler:
31.50 USD (115.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|43
|NZDJPY
|11
|AUDCHF
|11
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|2
|GBPCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|-19
|NZDJPY
|-3
|AUDCHF
|-6
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|-1
|GBPCHF
|0
|NZDCHF
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|-516
|NZDJPY
|-18
|AUDCHF
|-148
|EURUSD
|-201
|GBPUSD
|-21
|GBPCHF
|-3
|NZDCHF
|-10
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1.00 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 43
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradewillGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Good
Keine Bewertungen