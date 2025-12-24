SignaleKategorien
Virgo Saputra

Traderwill

Virgo Saputra
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
TradewillGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
76
Gewinntrades:
7 (9.21%)
Verlusttrades:
69 (90.79%)
Bester Trade:
1.00 USD
Schlechtester Trade:
-2.39 USD
Bruttoprofit:
1.59 USD (145 pips)
Bruttoverlust:
-32.86 USD (1 256 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (0.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1.00 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
22 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.99
Long-Positionen:
51 (67.11%)
Short-Positionen:
25 (32.89%)
Profit-Faktor:
0.05
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
43 (-19.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.74 USD (43)
Wachstum pro Monat :
-99.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
31.27 USD
Maximaler:
31.50 USD (115.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD 43
NZDJPY 11
AUDCHF 11
EURUSD 6
GBPUSD 2
GBPCHF 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD -19
NZDJPY -3
AUDCHF -6
EURUSD -3
GBPUSD -1
GBPCHF 0
NZDCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD -516
NZDJPY -18
AUDCHF -148
EURUSD -201
GBPUSD -21
GBPCHF -3
NZDCHF -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.00 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 43
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradewillGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 08:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
