Li Min Lin

Gw002

Li Min Lin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
GinzoNetwork-Trade
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 569
Gewinntrades:
1 632 (63.52%)
Verlusttrades:
937 (36.47%)
Bester Trade:
7 740.36 USD
Schlechtester Trade:
-2 768.68 USD
Bruttoprofit:
125 782.65 USD (2 130 142 pips)
Bruttoverlust:
-86 097.22 USD (838 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (205.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17 109.67 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
93.43%
Max deposit load:
5.07%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
301
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.67
Long-Positionen:
1 282 (49.90%)
Short-Positionen:
1 287 (50.10%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
15.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
77.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-91.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-15 794.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22 812.09 USD (12)
Wachstum pro Monat :
6.71%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23 735.04 USD (4.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.64% (23 735.04 USD)
Kapital:
27.87% (142 403.39 USD)

Verteilung

  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7 740.36 USD
Schlechtester Trade: -2 769 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +205.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15 794.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GinzoNetwork-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

forge ahead
Keine Bewertungen
2025.12.20 03:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 03:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
