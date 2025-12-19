- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
45 (68.18%)
Verlusttrades:
21 (31.82%)
Bester Trade:
190.60 USD
Schlechtester Trade:
-287.30 USD
Bruttoprofit:
2 426.20 USD (22 303 pips)
Bruttoverlust:
-2 227.30 USD (18 634 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (414.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
414.50 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
1.74%
Max deposit load:
3.99%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.36
Long-Positionen:
47 (71.21%)
Short-Positionen:
19 (28.79%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
3.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
53.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-106.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-331.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-447.90 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.51%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
181.10 USD
Maximaler:
557.10 USD (10.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.34% (556.10 USD)
Kapital:
7.69% (422.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.dmb
|200
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.dmb
|3.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +190.60 USD
Schlechtester Trade: -287 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +414.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -331.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
