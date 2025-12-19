SignaleKategorien
Vino Alex Andro Susanto

Tectra Strategy

Vino Alex Andro Susanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
66
Gewinntrades:
45 (68.18%)
Verlusttrades:
21 (31.82%)
Bester Trade:
190.60 USD
Schlechtester Trade:
-287.30 USD
Bruttoprofit:
2 426.20 USD (22 303 pips)
Bruttoverlust:
-2 227.30 USD (18 634 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (414.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
414.50 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
1.74%
Max deposit load:
3.99%
Letzter Trade:
51 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.36
Long-Positionen:
47 (71.21%)
Short-Positionen:
19 (28.79%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
3.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
53.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-106.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-331.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-447.90 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.51%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
181.10 USD
Maximaler:
557.10 USD (10.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.34% (556.10 USD)
Kapital:
7.69% (422.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.dmb 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 200
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 3.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +190.60 USD
Schlechtester Trade: -287 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +414.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -331.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PTDidiMaxBerjangka-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

#Tectra Strategy 2025 
Keine Bewertungen
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 09:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
