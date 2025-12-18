SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MazSmallSignal
Mazhar Husain Shaikh

MazSmallSignal

Mazhar Husain Shaikh
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
Ava-Real 1-MT5
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
100
Gewinntrades:
97 (97.00%)
Verlusttrades:
3 (3.00%)
Bester Trade:
26.00 USD
Schlechtester Trade:
-1.00 USD
Bruttoprofit:
249.76 USD (51 354 pips)
Bruttoverlust:
-1.59 USD (449 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (172.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
172.74 USD (52)
Sharpe Ratio:
0.56
Trading-Aktivität:
96.52%
Max deposit load:
74.13%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
248.17
Long-Positionen:
60 (60.00%)
Short-Positionen:
40 (40.00%)
Profit-Faktor:
157.08
Mathematische Gewinnerwartung:
2.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.30%
Algo-Trading:
55%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1.00 USD (0.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
5.55% (611.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US_TECH100 45
GOLD 19
SILVER 14
USDJPY 12
NATURAL_GAS 6
CrudeOIL 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US_TECH100 122
GOLD 28
SILVER 70
USDJPY 7
NATURAL_GAS 13
CrudeOIL 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US_TECH100 47K
GOLD 2.8K
SILVER 698
USDJPY 325
NATURAL_GAS 18
CrudeOIL 7
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +26.00 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 52
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +172.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Ava-Real 1-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Ava-Real 1-MT5
0.50 × 115
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

0% algo

Trades are based on technical analysis, analysts views and news. 

Trade volumes are small (minimum). Profits are small as well. 

Keine Bewertungen
2025.12.18 20:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MazSmallSignal
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
11K
USD
1
55%
100
97%
97%
157.08
2.48
USD
6%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.