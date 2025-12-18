SignaleKategorien
Xuan Khanh Nguyen

ELLIOTTWAVEAIGOLD

Xuan Khanh Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
VantageInternational-Live 15
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 324
Gewinntrades:
1 670 (71.85%)
Verlusttrades:
654 (28.14%)
Bester Trade:
3 041.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 984.17 USD
Bruttoprofit:
53 205.13 USD (12 911 119 pips)
Bruttoverlust:
-47 535.64 USD (735 377 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (13 395.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 395.80 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
6.07%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
847
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.46
Long-Positionen:
1 169 (50.30%)
Short-Positionen:
1 155 (49.70%)
Profit-Faktor:
1.12
Mathematische Gewinnerwartung:
2.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-72.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-8 918.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 918.35 USD (20)
Wachstum pro Monat :
11.76%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 334.86 USD
Maximaler:
12 458.31 USD (20.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.71% (12 458.31 USD)
Kapital:
12.28% (6 594.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2268
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 041.00 USD
Schlechtester Trade: -1 984 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 395.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 918.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Tele: https://t.me/elliotwavaivip
Keine Bewertungen
2025.12.19 23:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.18 05:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 05:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
