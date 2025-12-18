SignaleKategorien
Hung Thinh Nguyen

Mr Midas

Hung Thinh Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 38%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
230
Gewinntrades:
166 (72.17%)
Verlusttrades:
64 (27.83%)
Bester Trade:
25.53 USD
Schlechtester Trade:
-20.52 USD
Bruttoprofit:
582.78 USD (128 753 pips)
Bruttoverlust:
-227.53 USD (283 808 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (130.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
130.57 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
18.08%
Max deposit load:
11.53%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
92
Durchschn. Haltezeit:
32 Minuten
Erholungsfaktor:
7.17
Long-Positionen:
44 (19.13%)
Short-Positionen:
186 (80.87%)
Profit-Faktor:
2.56
Mathematische Gewinnerwartung:
1.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-49.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.52 USD (7)
Wachstum pro Monat :
37.91%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
49.55 USD (3.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.78% (49.52 USD)
Kapital:
7.51% (75.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 211
BTCUSD 16
XAGUSD.s 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 404
BTCUSD -18
XAGUSD.s -31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 36K
BTCUSD -191K
XAGUSD.s -620
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.53 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +130.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.

Low Drawdown 5-10%
Keine Bewertungen
2025.12.18 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
