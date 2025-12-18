SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Institutional SWING SCALPING Signal
Luis Diego Arroyo Jimenez

Institutional SWING SCALPING Signal

Luis Diego Arroyo Jimenez
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 180%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
729
Gewinntrades:
377 (51.71%)
Verlusttrades:
352 (48.29%)
Bester Trade:
472.05 USD
Schlechtester Trade:
-150.26 USD
Bruttoprofit:
5 566.20 USD (1 065 985 pips)
Bruttoverlust:
-3 630.65 USD (1 308 539 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (513.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
577.35 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
23.57%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
96
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.58
Long-Positionen:
444 (60.91%)
Short-Positionen:
285 (39.09%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
2.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-136.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-368.02 USD (7)
Wachstum pro Monat :
155.73%
Algo-Trading:
65%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
144.53 USD
Maximaler:
423.00 USD (30.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.46% (421.36 USD)
Kapital:
3.35% (110.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 521
US30 134
BTCUSD 22
DE40 20
EURUSD 10
USDJPY 6
US500 3
EURGBP 3
XTIUSD 3
EURJPY 2
USDCAD 2
GBPCAD 1
USTEC 1
GBPUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
US30 268
BTCUSD -30
DE40 63
EURUSD 19
USDJPY -28
US500 -10
EURGBP -16
XTIUSD -48
EURJPY -16
USDCAD -7
GBPCAD 0
USTEC 52
GBPUSD -17
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 78K
US30 21K
BTCUSD -390K
DE40 41K
EURUSD 846
USDJPY -1.7K
US500 -2.5K
EURGBP -373
XTIUSD -95
EURJPY -1.2K
USDCAD -153
GBPCAD 0
USTEC 13K
GBPUSD -269
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +472.05 USD
Schlechtester Trade: -150 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +513.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 14
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
Earnex-Trade
0.34 × 76
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5654
noch 145 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Institutional Signal is a trading signal service based on manual analysis and real human decision-making.

All trades are analyzed and decided by real traders, using market structure, liquidity, order blocks, and institutional context.
We do not use automated systems to generate trade entries or exits.

Automation is used only for position size (lot) calculation, in order to maintain consistent and accurate risk management.
The trade direction, entry, stop loss, and take profit are defined manually by real traders.

Key features:

Manual and discretionary trading.

Institutional approach.

Filtered signals (quality over quantity).

Strict risk management.

Bot used only for lot size calculation.

No automated trade execution.


Disclaimer:

This service does not guarantee profits. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Subscribers are responsible for managing their own risk according to their account size and risk tolerance.
Keine Bewertungen
2025.12.24 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Institutional SWING SCALPING Signal
30 USD pro Monat
180%
0
0
USD
3.7K
USD
11
65%
729
51%
100%
1.53
2.66
USD
19%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.