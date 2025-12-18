- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
729
Gewinntrades:
377 (51.71%)
Verlusttrades:
352 (48.29%)
Bester Trade:
472.05 USD
Schlechtester Trade:
-150.26 USD
Bruttoprofit:
5 566.20 USD (1 065 985 pips)
Bruttoverlust:
-3 630.65 USD (1 308 539 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (513.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
577.35 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
23.57%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
96
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.58
Long-Positionen:
444 (60.91%)
Short-Positionen:
285 (39.09%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
2.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-136.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-368.02 USD (7)
Wachstum pro Monat :
155.73%
Algo-Trading:
65%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
144.53 USD
Maximaler:
423.00 USD (30.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.46% (421.36 USD)
Kapital:
3.35% (110.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|521
|US30
|134
|BTCUSD
|22
|DE40
|20
|EURUSD
|10
|USDJPY
|6
|US500
|3
|EURGBP
|3
|XTIUSD
|3
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|USTEC
|1
|GBPUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.7K
|US30
|268
|BTCUSD
|-30
|DE40
|63
|EURUSD
|19
|USDJPY
|-28
|US500
|-10
|EURGBP
|-16
|XTIUSD
|-48
|EURJPY
|-16
|USDCAD
|-7
|GBPCAD
|0
|USTEC
|52
|GBPUSD
|-17
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|78K
|US30
|21K
|BTCUSD
|-390K
|DE40
|41K
|EURUSD
|846
|USDJPY
|-1.7K
|US500
|-2.5K
|EURGBP
|-373
|XTIUSD
|-95
|EURJPY
|-1.2K
|USDCAD
|-153
|GBPCAD
|0
|USTEC
|13K
|GBPUSD
|-269
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +472.05 USD
Schlechtester Trade: -150 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +513.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Institutional Signal is a trading signal service based on manual analysis and real human decision-making.
All trades are analyzed and decided by real traders, using market structure, liquidity, order blocks, and institutional context.
We do not use automated systems to generate trade entries or exits.
Automation is used only for position size (lot) calculation, in order to maintain consistent and accurate risk management.
The trade direction, entry, stop loss, and take profit are defined manually by real traders.
Key features:
Manual and discretionary trading.
Institutional approach.
Filtered signals (quality over quantity).
Strict risk management.
Bot used only for lot size calculation.
No automated trade execution.
Disclaimer:
This service does not guarantee profits. Trading involves risk, and past performance does not guarantee future results.
Subscribers are responsible for managing their own risk according to their account size and risk tolerance.
