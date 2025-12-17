SignaleKategorien
Mingze Yang

StartRader 30000

Mingze Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 12%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
913
Gewinntrades:
734 (80.39%)
Verlusttrades:
179 (19.61%)
Bester Trade:
343.00 USD
Schlechtester Trade:
-822.25 USD
Bruttoprofit:
25 243.36 USD (141 899 pips)
Bruttoverlust:
-21 635.04 USD (126 666 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (374.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 028.10 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
61.83%
Max deposit load:
8.56%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
675
Durchschn. Haltezeit:
29 Minuten
Erholungsfaktor:
0.65
Long-Positionen:
342 (37.46%)
Short-Positionen:
571 (62.54%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
3.95 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-120.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-123.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 596.75 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.05%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 808.45 USD
Maximaler:
5 545.30 USD (16.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.41% (5 536.90 USD)
Kapital:
4.97% (1 435.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 913
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +343.00 USD
Schlechtester Trade: -822 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +374.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2025.12.17 23:57
Share of trading days is too low
2025.12.17 23:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 22:57
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 2.63% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.63% of days out of the 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 22:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
