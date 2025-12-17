SignaleKategorien
Daniel Jason Esdale

Slow and Steady Consistent

Daniel Jason Esdale
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
70 (74.46%)
Verlusttrades:
24 (25.53%)
Bester Trade:
29.44 USD
Schlechtester Trade:
-9.95 USD
Bruttoprofit:
163.98 USD (5 953 pips)
Bruttoverlust:
-57.50 USD (2 552 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (16.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.10 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
97.97%
Max deposit load:
6.77%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
4.84
Long-Positionen:
54 (57.45%)
Short-Positionen:
40 (42.55%)
Profit-Faktor:
2.85
Mathematische Gewinnerwartung:
1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-0.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.01 USD (3)
Wachstum pro Monat :
10.76%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
22.01 USD (2.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.13% (22.01 USD)
Kapital:
9.92% (106.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD-STD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD-STD 106
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD-STD 3.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.44 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Slow and steady 20% profit per month target. 
Keine Bewertungen
2025.12.24 08:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
