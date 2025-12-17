- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 967
Gewinntrades:
1 984 (50.01%)
Verlusttrades:
1 983 (49.99%)
Bester Trade:
182.88 USD
Schlechtester Trade:
-48.68 USD
Bruttoprofit:
8 913.68 USD (429 018 pips)
Bruttoverlust:
-6 915.89 USD (497 538 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (284.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
402.86 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
48.80%
Max deposit load:
11.36%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
2150
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
5.24
Long-Positionen:
1 959 (49.38%)
Short-Positionen:
2 008 (50.62%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-314.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-314.80 USD (13)
Wachstum pro Monat :
21.51%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
184.32 USD
Maximaler:
381.48 USD (3.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.75% (379.29 USD)
Kapital:
10.64% (1 138.75 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3967
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-69K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +182.88 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +284.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -314.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live10
|3.32 × 1020
|
ICMarketsSC-Live15
|4.39 × 23
|
ICMarketsSC-Live07
|7.56 × 9
|
Alpari-ECN1
|28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1000 USD pro Monat
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
99%
3 967
50%
49%
1.28
0.50
USD
USD
11%
1:500