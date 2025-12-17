SignaleKategorien
Xue Feng Xu

Quick TP

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 22%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 967
Gewinntrades:
1 984 (50.01%)
Verlusttrades:
1 983 (49.99%)
Bester Trade:
182.88 USD
Schlechtester Trade:
-48.68 USD
Bruttoprofit:
8 913.68 USD (429 018 pips)
Bruttoverlust:
-6 915.89 USD (497 538 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (284.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
402.86 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
48.80%
Max deposit load:
11.36%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
2150
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
5.24
Long-Positionen:
1 959 (49.38%)
Short-Positionen:
2 008 (50.62%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-314.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-314.80 USD (13)
Wachstum pro Monat :
21.51%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
184.32 USD
Maximaler:
381.48 USD (3.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.75% (379.29 USD)
Kapital:
10.64% (1 138.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3967
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -69K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +182.88 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +284.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -314.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live10
3.32 × 1020
ICMarketsSC-Live15
4.39 × 23
ICMarketsSC-Live07
7.56 × 9
Alpari-ECN1
28.00 × 3
高频交易，快进快出。当天空仓，遇到极端行情会回撤。
Keine Bewertungen
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
