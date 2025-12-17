SignaleKategorien
GoldenSpark

0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -41%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
332
Gewinntrades:
268 (80.72%)
Verlusttrades:
64 (19.28%)
Bester Trade:
53.00 USD
Schlechtester Trade:
-104.00 USD
Bruttoprofit:
1 707.13 USD (146 655 pips)
Bruttoverlust:
-1 670.01 USD (135 781 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (250.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
250.48 USD (64)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
27.59%
Max deposit load:
3.63%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.05
Long-Positionen:
245 (73.80%)
Short-Positionen:
87 (26.20%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-228.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-319.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-69.98%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
47.63 USD
Maximaler:
685.98 USD (11.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
73.07% (685.97 USD)
Kapital:
43.18% (218.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDu 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDu 37
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDu 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +53.00 USD
Schlechtester Trade: -104 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 64
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +250.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -228.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Trade with combination style
Keine Bewertungen
2026.01.08 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 20:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 19:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 18:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 17:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 18:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
