SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WH6254
Shuangqing Liu

WH6254

Shuangqing Liu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
Tickmill-Live04
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
22 (84.61%)
Verlusttrades:
4 (15.38%)
Bester Trade:
6.14 USD
Schlechtester Trade:
-23.61 USD
Bruttoprofit:
55.18 USD (5 641 pips)
Bruttoverlust:
-29.63 USD (2 939 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (20.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.89 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
0.51%
Max deposit load:
6.93%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
1.08
Long-Positionen:
16 (61.54%)
Short-Positionen:
10 (38.46%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
0.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-23.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.61 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23.61 USD (15.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.83% (23.61 USD)
Kapital:
13.23% (19.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 26
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 2.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.14 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
noch 19 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

黄金策略，一次一单

大周期的顺势突破

每单都带动态止盈止损

建议200仓位一倍跟单

交流学习可以加微：jjj117118119

Keine Bewertungen
2025.12.16 12:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 12:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
WH6254
39 USD pro Monat
26%
0
0
USD
126
USD
7
100%
26
84%
1%
1.86
0.98
USD
16%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.