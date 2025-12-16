- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
22 (84.61%)
Verlusttrades:
4 (15.38%)
Bester Trade:
6.14 USD
Schlechtester Trade:
-23.61 USD
Bruttoprofit:
55.18 USD (5 641 pips)
Bruttoverlust:
-29.63 USD (2 939 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (20.89 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.89 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
0.51%
Max deposit load:
6.93%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
1.08
Long-Positionen:
16 (61.54%)
Short-Positionen:
10 (38.46%)
Profit-Faktor:
1.86
Mathematische Gewinnerwartung:
0.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-23.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.61 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.95%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23.61 USD (15.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.83% (23.61 USD)
Kapital:
13.23% (19.74 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|2.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.14 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.89 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.61 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
黄金策略，一次一单
大周期的顺势突破
每单都带动态止盈止损
建议200仓位一倍跟单
交流学习可以加微：jjj117118119
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
39 USD pro Monat
26%
0
0
USD
USD
126
USD
USD
7
100%
26
84%
1%
1.86
0.98
USD
USD
16%
1:500