Trades insgesamt:
795
Gewinntrades:
548 (68.93%)
Verlusttrades:
247 (31.07%)
Bester Trade:
73.28 USD
Schlechtester Trade:
-158.52 USD
Bruttoprofit:
1 726.81 USD (3 133 188 pips)
Bruttoverlust:
-1 735.75 USD (2 818 952 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (95.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.02 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
92.12%
Max deposit load:
34.37%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
248
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.02
Long-Positionen:
421 (52.96%)
Short-Positionen:
374 (47.04%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-196.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-282.92 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-6.55%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
130.68 USD
Maximaler:
485.76 USD (74.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.85% (485.76 USD)
Kapital:
26.54% (262.99 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|402
|XAUUSD
|319
|GBPJPY
|27
|GBPUSD
|19
|USDCHF
|15
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|2
|EURUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|92
|XAUUSD
|-46
|GBPJPY
|-4
|GBPUSD
|-59
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|0
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|334K
|XAUUSD
|-14K
|GBPJPY
|-346
|GBPUSD
|-5.7K
|USDCHF
|363
|AUDCAD
|183
|NZDCAD
|331
|AUDNZD
|74
|EURUSD
|93
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +73.28 USD
Schlechtester Trade: -159 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -196.47 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.21 × 239
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.53 × 205
|
ICMarkets-Live03
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|1.08 × 492
|
ICMarketsSC-Live10
|1.10 × 1387
|
LiteForex-ECN.com
|1.45 × 20
|
RoboForex-ECN
|2.29 × 680
|
Pepperstone-Edge07
|2.55 × 33
|
ICMarkets-Live14
|2.98 × 91
|
TradersWay-Live
|3.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|3.88 × 123
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|3.97 × 36
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|5.76 × 435
|
RSGFinance-Live
|5.99 × 100
|
FBS-Real-5
|14.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-7%
0
0
USD
USD
991
USD
USD
3
98%
795
68%
92%
0.99
-0.01
USD
USD
36%
1:500