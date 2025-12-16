Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live15 0.08 × 26 ICMarketsSC-Live24 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live17 0.21 × 239 ICMarketsSC-Live14 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live32 0.53 × 205 ICMarkets-Live03 0.75 × 8 ICMarketsSC-Live12 1.07 × 15 ICMarketsSC-Live33 1.08 × 492 ICMarketsSC-Live10 1.10 × 1387 LiteForex-ECN.com 1.45 × 20 RoboForex-ECN 2.29 × 680 Pepperstone-Edge07 2.55 × 33 ICMarkets-Live14 2.98 × 91 TradersWay-Live 3.17 × 18 ICMarketsSC-Live06 3.88 × 123 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 3.97 × 36 XMGlobal-Real 35 4.32 × 22 PlaceATrade-Real-4 5.76 × 435 RSGFinance-Live 5.99 × 100 FBS-Real-5 14.00 × 1 GrandCapital-Server 24.00 × 4 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen