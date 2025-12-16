SignaleKategorien
Carlos Calvo Carcelen

CCC

Carlos Calvo Carcelen
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -7%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
795
Gewinntrades:
548 (68.93%)
Verlusttrades:
247 (31.07%)
Bester Trade:
73.28 USD
Schlechtester Trade:
-158.52 USD
Bruttoprofit:
1 726.81 USD (3 133 188 pips)
Bruttoverlust:
-1 735.75 USD (2 818 952 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (95.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.02 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
92.12%
Max deposit load:
34.37%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
248
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.02
Long-Positionen:
421 (52.96%)
Short-Positionen:
374 (47.04%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-196.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-282.92 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-6.55%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
130.68 USD
Maximaler:
485.76 USD (74.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.85% (485.76 USD)
Kapital:
26.54% (262.99 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 402
XAUUSD 319
GBPJPY 27
GBPUSD 19
USDCHF 15
AUDCAD 6
NZDCAD 3
AUDNZD 2
EURUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 92
XAUUSD -46
GBPJPY -4
GBPUSD -59
USDCHF 3
AUDCAD 2
NZDCAD 2
AUDNZD 0
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 334K
XAUUSD -14K
GBPJPY -346
GBPUSD -5.7K
USDCHF 363
AUDCAD 183
NZDCAD 331
AUDNZD 74
EURUSD 93
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +73.28 USD
Schlechtester Trade: -159 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -196.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.21 × 239
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.53 × 205
ICMarkets-Live03
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live12
1.07 × 15
ICMarketsSC-Live33
1.08 × 492
ICMarketsSC-Live10
1.10 × 1387
LiteForex-ECN.com
1.45 × 20
RoboForex-ECN
2.29 × 680
Pepperstone-Edge07
2.55 × 33
ICMarkets-Live14
2.98 × 91
TradersWay-Live
3.17 × 18
ICMarketsSC-Live06
3.88 × 123
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
3.97 × 36
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
5.76 × 435
RSGFinance-Live
5.99 × 100
FBS-Real-5
14.00 × 1
GrandCapital-Server
24.00 × 4
Automatic trading 24/7 based on tested bots.
Keine Bewertungen
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 11:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
