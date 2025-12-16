- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
72
Gewinntrades:
58 (80.55%)
Verlusttrades:
14 (19.44%)
Bester Trade:
18.15 USD
Schlechtester Trade:
-6.68 USD
Bruttoprofit:
175.51 USD (7 928 pips)
Bruttoverlust:
-30.04 USD (1 495 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (36.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.73 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.57
Trading-Aktivität:
79.12%
Max deposit load:
7.80%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
11.60
Long-Positionen:
42 (58.33%)
Short-Positionen:
30 (41.67%)
Profit-Faktor:
5.84
Mathematische Gewinnerwartung:
2.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-12.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12.54 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.32 USD
Maximaler:
12.54 USD (1.03%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.03% (12.54 USD)
Kapital:
9.65% (116.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|28
|AUDCAD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|82
|EURUSD
|54
|AUDCAD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|3.3K
|EURUSD
|2.6K
|AUDCAD
|496
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.15 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.54 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.53 × 79
|
Exness-Real16
|0.71 × 786
|
Exness-Real17
|0.81 × 1158
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|4.60 × 5
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.57 × 94
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
RoboForex-ProCent-5
|14.11 × 65
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
AC EU GU
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
12%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
100%
72
80%
79%
5.84
2.02
USD
USD
10%
1:500