Denis Rodrigo Bicalho

Bicalho 11

Denis Rodrigo Bicalho
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 74%
VantageInternational-Live 5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
308
Gewinntrades:
229 (74.35%)
Verlusttrades:
79 (25.65%)
Bester Trade:
28.80 USD
Schlechtester Trade:
-110.37 USD
Bruttoprofit:
818.76 USD (2 423 886 pips)
Bruttoverlust:
-625.07 USD (728 561 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (60.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.14 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
61.96%
Max deposit load:
69.58%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
86
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
1.37
Long-Positionen:
186 (60.39%)
Short-Positionen:
122 (39.61%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-128.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-128.37 USD (4)
Wachstum pro Monat :
62.51%
Jahresprognose:
758.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
141.03 USD (10.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.53% (119.40 USD)
Kapital:
59.50% (116.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 136
BTCUSD 81
EURUSD 23
EURNZD 16
EURCAD 10
GBPCHF 9
AUDUSD 4
USDCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 4
EURGBP 3
USDCAD 3
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 30
BTCUSD 109
EURUSD 50
EURNZD -104
EURCAD 43
GBPCHF 40
AUDUSD 5
USDCHF 6
GBPJPY 22
USDJPY -10
EURGBP 5
USDCAD 3
AUDJPY -2
AUDNZD 1
CADCHF 1
NZDCHF 1
CADJPY -4
NZDCAD 0
EURAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.0K
BTCUSD 1.2M
EURUSD 2.2K
EURNZD -2.3K
EURCAD 1.6K
GBPCHF 2K
AUDUSD 459
USDCHF 432
GBPJPY 1.1K
USDJPY -132
EURGBP 334
USDCAD 391
AUDJPY -240
AUDNZD 188
CADCHF 89
NZDCHF 60
CADJPY -120
NZDCAD 50
EURAUD 17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.80 USD
Schlechtester Trade: -110 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -128.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Bicalho11
Keine Bewertungen
2025.12.29 04:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 22:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 20:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.27 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 23:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 17:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 05:39
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.92% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 04:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 04:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 23:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 22:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
