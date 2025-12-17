- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
308
Gewinntrades:
229 (74.35%)
Verlusttrades:
79 (25.65%)
Bester Trade:
28.80 USD
Schlechtester Trade:
-110.37 USD
Bruttoprofit:
818.76 USD (2 423 886 pips)
Bruttoverlust:
-625.07 USD (728 561 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (60.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
60.14 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
61.96%
Max deposit load:
69.58%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
86
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
1.37
Long-Positionen:
186 (60.39%)
Short-Positionen:
122 (39.61%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
0.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-128.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-128.37 USD (4)
Wachstum pro Monat :
62.51%
Jahresprognose:
758.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
141.03 USD (10.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.53% (119.40 USD)
Kapital:
59.50% (116.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|BTCUSD
|81
|EURUSD
|23
|EURNZD
|16
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|9
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|3
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|EURAUD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|30
|BTCUSD
|109
|EURUSD
|50
|EURNZD
|-104
|EURCAD
|43
|GBPCHF
|40
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|6
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|-10
|EURGBP
|5
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|-2
|AUDNZD
|1
|CADCHF
|1
|NZDCHF
|1
|CADJPY
|-4
|NZDCAD
|0
|EURAUD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.0K
|BTCUSD
|1.2M
|EURUSD
|2.2K
|EURNZD
|-2.3K
|EURCAD
|1.6K
|GBPCHF
|2K
|AUDUSD
|459
|USDCHF
|432
|GBPJPY
|1.1K
|USDJPY
|-132
|EURGBP
|334
|USDCAD
|391
|AUDJPY
|-240
|AUDNZD
|188
|CADCHF
|89
|NZDCHF
|60
|CADJPY
|-120
|NZDCAD
|50
|EURAUD
|17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.80 USD
Schlechtester Trade: -110 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -128.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
Bicalho11
