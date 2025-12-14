- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
19 589
Gewinntrades:
13 925 (71.08%)
Verlusttrades:
5 664 (28.91%)
Bester Trade:
135.89 USD
Schlechtester Trade:
-481.90 USD
Bruttoprofit:
62 928.76 USD (104 179 959 pips)
Bruttoverlust:
-61 426.39 USD (102 654 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
76 (52.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 422.53 USD (60)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
16.42%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
214
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
9 874 (50.41%)
Short-Positionen:
9 715 (49.59%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
39 (-438.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 266.81 USD (25)
Wachstum pro Monat :
-35.29%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
114.39 USD
Maximaler:
3 081.53 USD (41.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.10% (2 453.18 USD)
Kapital:
23.78% (1 314.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTECm
|16441
|XAUUSDm
|3148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTECm
|96
|XAUUSDm
|1.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTECm
|606K
|XAUUSDm
|919K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +135.89 USD
Schlechtester Trade: -482 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 60
Max. aufeinandergehende Verluste: 25
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -438.10 USD
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
