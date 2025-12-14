SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GOLD AND NASDAQ
Yang Hu

GOLD AND NASDAQ

Yang Hu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 288 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
19 589
Gewinntrades:
13 925 (71.08%)
Verlusttrades:
5 664 (28.91%)
Bester Trade:
135.89 USD
Schlechtester Trade:
-481.90 USD
Bruttoprofit:
62 928.76 USD (104 179 959 pips)
Bruttoverlust:
-61 426.39 USD (102 654 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
76 (52.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 422.53 USD (60)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
16.42%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
214
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
9 874 (50.41%)
Short-Positionen:
9 715 (49.59%)
Profit-Faktor:
1.02
Mathematische Gewinnerwartung:
0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
39 (-438.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 266.81 USD (25)
Wachstum pro Monat :
-35.29%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
114.39 USD
Maximaler:
3 081.53 USD (41.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.10% (2 453.18 USD)
Kapital:
23.78% (1 314.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTECm 16441
XAUUSDm 3148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTECm 96
XAUUSDm 1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTECm 606K
XAUUSDm 919K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +135.89 USD
Schlechtester Trade: -482 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 60
Max. aufeinandergehende Verluste: 25
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -438.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 16:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 14:14
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.4% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 13:38
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4% of days out of 150 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLD AND NASDAQ
288 USD pro Monat
44%
0
0
USD
4.5K
USD
23
96%
19 589
71%
100%
1.02
0.08
USD
42%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.