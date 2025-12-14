SignaleKategorien
Gold Steady Gowth
Phu Quy Tran

Gold Steady Gowth

Phu Quy Tran
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 11%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
173
Gewinntrades:
119 (68.78%)
Verlusttrades:
54 (31.21%)
Bester Trade:
46.60 USD
Schlechtester Trade:
-37.51 USD
Bruttoprofit:
578.17 USD (54 783 pips)
Bruttoverlust:
-350.46 USD (34 111 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (121.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
121.64 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
76.66%
Max deposit load:
3.71%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
77
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
1.07
Long-Positionen:
125 (72.25%)
Short-Positionen:
48 (27.75%)
Profit-Faktor:
1.65
Mathematische Gewinnerwartung:
1.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-192.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-192.38 USD (8)
Wachstum pro Monat :
11.07%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.78 USD
Maximaler:
213.42 USD (9.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.99% (213.42 USD)
Kapital:
5.94% (125.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.f 162
AUDCAD.f 11
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.f 220
AUDCAD.f 8
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.f 20K
AUDCAD.f 359
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.60 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +121.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -192.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NeotechFinancialServices-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.


Keine Bewertungen
2025.12.15 02:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 16:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 16:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 15:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
