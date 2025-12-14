SignaleKategorien
Phu Quy Tran

Long term Forex Fund

Phu Quy Tran
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
114
Gewinntrades:
78 (68.42%)
Verlusttrades:
36 (31.58%)
Bester Trade:
46.60 USD
Schlechtester Trade:
-41.79 USD
Bruttoprofit:
454.04 USD (36 953 pips)
Bruttoverlust:
-219.28 USD (21 866 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (96.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
116.33 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.40%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.22
Long-Positionen:
53 (46.49%)
Short-Positionen:
61 (53.51%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
2.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-19.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-55.30 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
105.52 USD (21.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.09% (105.52 USD)
Kapital:
3.86% (77.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.f 55
AUDCAD.f 53
NZDCAD.f 6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.f 56
AUDCAD.f 162
NZDCAD.f 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.f 5.9K
AUDCAD.f 8.4K
NZDCAD.f 779
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.60 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +96.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NeotechFinancialServices-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch vàng và ngoại tệ. Phù hợp cho đầu tư dài hạn và ổn định.
Keine Bewertungen
2025.12.15 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 15:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
