Alexander Kobets

SPARTAN

Alexander Kobets
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -18%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
219
Gewinntrades:
84 (38.35%)
Verlusttrades:
135 (61.64%)
Bester Trade:
18.07 UST
Schlechtester Trade:
-18.46 UST
Bruttoprofit:
123.47 UST (4 308 pips)
Bruttoverlust:
-247.94 UST (7 511 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (3.42 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.08 UST (4)
Sharpe Ratio:
-0.12
Trading-Aktivität:
2.96%
Max deposit load:
96.58%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
16 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
124 (56.62%)
Short-Positionen:
95 (43.38%)
Profit-Faktor:
0.50
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.57 UST
Durchschnittlicher Profit:
1.47 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-1.84 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-20.80 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.10 UST (10)
Wachstum pro Monat :
-17.78%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
124.47 UST
Maximaler:
124.47 UST (17.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.78% (124.47 UST)
Kapital:
3.08% (19.03 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY+ 24
USDJPY+ 19
EURJPY+ 18
NZDJPY+ 17
AUDJPY+ 17
CADJPY+ 16
CHFJPY+ 15
GBPUSD+ 13
GBPNZD+ 9
NZDUSD+ 8
GBPCAD+ 8
EURGBP+ 8
GBPCHF+ 7
GBPAUD+ 6
USDCAD+ 5
EURUSD+ 5
AUDUSD+ 4
USDCHF+ 4
NZDCAD+ 3
EURNZD+ 3
AUDNZD+ 2
NZDCHF+ 2
EURCAD+ 2
AUDCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURAUD+ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY+ -27
USDJPY+ 1
EURJPY+ -8
NZDJPY+ -8
AUDJPY+ -9
CADJPY+ -2
CHFJPY+ -1
GBPUSD+ -14
GBPNZD+ -11
NZDUSD+ -2
GBPCAD+ -14
EURGBP+ -10
GBPCHF+ -14
GBPAUD+ 0
USDCAD+ -2
EURUSD+ 1
AUDUSD+ -3
USDCHF+ 0
NZDCAD+ -1
EURNZD+ 0
AUDNZD+ 0
NZDCHF+ -1
EURCAD+ 0
AUDCAD+ 0
CADCHF+ 0
EURCHF+ 0
EURAUD+ 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY+ -892
USDJPY+ -13
EURJPY+ -186
NZDJPY+ -191
AUDJPY+ -268
CADJPY+ -87
CHFJPY+ -131
GBPUSD+ -284
GBPNZD+ -268
NZDUSD+ -44
GBPCAD+ -391
EURGBP+ -54
GBPCHF+ -306
GBPAUD+ -8
USDCAD+ -81
EURUSD+ 104
AUDUSD+ -66
USDCHF+ 15
NZDCAD+ -61
EURNZD+ 1
AUDNZD+ -6
NZDCHF+ -53
EURCAD+ 1
AUDCAD+ -16
CADCHF+ -18
EURCHF+ 18
EURAUD+ 82
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.07 UST
Schlechtester Trade: -18 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.42 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.80 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

My strategy is aimed at capturing significant price movements, which provides a potential profit many times higher than the initial investment. I focus on trades with an attractive risk-reward ratio, which is the key to long-term success.
Keine Bewertungen
2025.12.16 09:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 08:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SPARTAN
30 USD pro Monat
-18%
0
0
USD
576
UST
3
99%
219
38%
3%
0.49
-0.57
UST
18%
1:500
