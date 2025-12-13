- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
43
Gewinntrades:
21 (48.83%)
Verlusttrades:
22 (51.16%)
Bester Trade:
42.52 EUR
Schlechtester Trade:
-20.97 EUR
Bruttoprofit:
259.75 EUR (22 991 pips)
Bruttoverlust:
-194.75 EUR (14 619 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (137.44 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
137.44 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
9.70%
Max deposit load:
45.59%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
52 Minuten
Erholungsfaktor:
1.06
Long-Positionen:
31 (72.09%)
Short-Positionen:
12 (27.91%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
1.51 EUR
Durchschnittlicher Profit:
12.37 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.85 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-15.84 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.40 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
46.66%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18.09 EUR
Maximaler:
61.34 EUR (27.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.63% (46.88 EUR)
Kapital:
8.58% (6.66 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|74
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|8.4K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +42.52 EUR
Schlechtester Trade: -21 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +137.44 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.84 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
47%
0
0
USD
USD
79
EUR
EUR
3
100%
43
48%
10%
1.33
1.51
EUR
EUR
38%
1:300