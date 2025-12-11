SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD fund live
Van Hoa Nguyen

GOLD fund live

Van Hoa Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 45 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 87%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
169
Gewinntrades:
109 (64.49%)
Verlusttrades:
60 (35.50%)
Bester Trade:
183.64 USD
Schlechtester Trade:
-58.44 USD
Bruttoprofit:
2 462.03 USD (67 771 pips)
Bruttoverlust:
-935.43 USD (40 777 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (264.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
313.96 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
5.51%
Max deposit load:
33.01%
Letzter Trade:
27 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
9.01
Long-Positionen:
83 (49.11%)
Short-Positionen:
86 (50.89%)
Profit-Faktor:
2.63
Mathematische Gewinnerwartung:
9.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-105.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-169.35 USD (5)
Wachstum pro Monat :
18.11%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
169.35 USD (12.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.72% (169.35 USD)
Kapital:
50.87% (1 814.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 168
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
archived 184
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 27K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +183.64 USD
Schlechtester Trade: -58 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +264.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.67 × 42
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
noch 25 ...
Keine Bewertungen
2026.01.10 00:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 09:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
