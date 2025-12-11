Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06 0.00 × 5 PlexyTrade-Live 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 9 Exness-Real18 0.00 × 15 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 6 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 FXCC1-Live 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 Valutrades-Real-HK 0.00 × 13 VantageFXInternational-Live 4 0.00 × 1 FBS-Real-1 0.00 × 2 Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 Alpari-Standard3 0.00 × 2 ICMarkets-Live10 0.00 × 48 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 15 Pepperstone-Edge05 0.10 × 10 Axi-US03-Live 0.11 × 9 ICMarketsSC-Live12 0.15 × 13 Alpari-Pro.ECN 0.22 × 227 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.23 × 43 ScopeMarkets-Live 0.33 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.67 × 42 ICMarketsSC-Live11 0.72 × 60 noch 25 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen