Signale / MetaTrader 4 / Valence Scythe V1
Essex Varnado

Valence Scythe V1

Essex Varnado
0 Bewertungen
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -56%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
392
Gewinntrades:
123 (31.37%)
Verlusttrades:
269 (68.62%)
Bester Trade:
4.14 USD
Schlechtester Trade:
-4.44 USD
Bruttoprofit:
106.74 USD (12 024 pips)
Bruttoverlust:
-214.08 USD (24 910 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (6.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6.05 USD (8)
Sharpe Ratio:
-0.23
Trading-Aktivität:
37.68%
Max deposit load:
91.14%
Letzter Trade:
52 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.95
Long-Positionen:
216 (55.10%)
Short-Positionen:
176 (44.90%)
Profit-Faktor:
0.50
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-8.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.96 USD (8)
Wachstum pro Monat :
3.14%
Jahresprognose:
38.15%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
113.58 USD
Maximaler:
113.58 USD (59.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
59.45% (113.58 USD)
Kapital:
5.95% (4.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 75
EURUSD 66
USDCAD 54
USDCHF 45
AUDUSD 42
EURJPY 37
NZDUSD 27
EURAUD 24
AUDJPY 15
AUDNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -15
EURUSD -17
USDCAD -27
USDCHF -21
AUDUSD 4
EURJPY -5
NZDUSD -13
EURAUD -8
AUDJPY -4
AUDNZD -2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -2.2K
EURUSD -1.4K
USDCAD -3.7K
USDCHF -1.6K
AUDUSD 215
EURJPY -761
NZDUSD -1.3K
EURAUD -1.3K
AUDJPY -597
AUDNZD -366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.14 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageInternational-Live 12
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
OspreyFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 15
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Axi-US18-Live
0.00 × 6
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
0.05 × 20
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
Keine Bewertungen
2025.12.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Valence Scythe V1
30 USD pro Monat
-56%
0
0
USD
82
USD
17
97%
392
31%
38%
0.49
-0.27
USD
59%
1:50
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.