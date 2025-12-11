Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-7 0.00 × 4 FXCM-CADReal01 0.00 × 95 VantageInternational-Live 12 0.00 × 5 360Capital-Real 0.00 × 10 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 3 ACYSecurities-Live 0.00 × 4 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 5 OspreyFX-Live 0.00 × 3 Pepperstone-Edge01 0.00 × 15 PepperstoneUK-Demo03 0.00 × 3 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 FXCM-EURReal01 0.00 × 9 Axi-US18-Live 0.00 × 6 QtradeFX-Live2 0.00 × 5 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 OANDA-v20 Live-3 0.00 × 3 OANDA-Japan Live 0.00 × 11 ICMarkets-Live05 0.02 × 60 Alpari-Pro.ECN2 0.02 × 55 ICMarketsSC-Live07 0.04 × 240 SmartMarketSolutions-Live 0.05 × 20 ICMarkets-Live07 0.06 × 85 noch 240 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen