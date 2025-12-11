- Wachstum
Trades insgesamt:
13
Gewinntrades:
12 (92.30%)
Verlusttrades:
1 (7.69%)
Bester Trade:
15.12 EUR
Schlechtester Trade:
-8.52 EUR
Bruttoprofit:
77.62 EUR (1 491 pips)
Bruttoverlust:
-8.52 EUR (143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (57.37 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
57.37 EUR (10)
Sharpe Ratio:
1.13
Trading-Aktivität:
93.97%
Max deposit load:
1.74%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
8.11
Long-Positionen:
7 (53.85%)
Short-Positionen:
6 (46.15%)
Profit-Faktor:
9.11
Mathematische Gewinnerwartung:
5.32 EUR
Durchschnittlicher Profit:
6.47 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.52 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-8.52 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.52 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
3.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
8.52 EUR (0.41%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.41% (8.52 EUR)
Kapital:
2.98% (59.90 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDCAD
|35
|AUDNZD
|29
|AUDCAD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDCAD
|553
|AUDNZD
|583
|AUDCAD
|212
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.12 EUR
Schlechtester Trade: -9 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +57.37 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.52 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Grid Trading on AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD. Goal is 10-15%/monthly with expected DD 70%. Use maximum 0.1 lot per 2000 and leverage 1:500.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
3%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
2
100%
13
92%
94%
9.11
5.32
EUR
EUR
3%
1:500