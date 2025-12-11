Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live17 0.23 × 148 ICMarkets-Live03 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live32 0.35 × 104 ICMarketsSC-Live33 0.53 × 171 ICMarketsSC-Live10 0.95 × 775 TradersWay-Live 2.33 × 3 RoboForex-ECN 2.71 × 381 Pepperstone-Edge07 3.00 × 26 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 5.47 × 19 PlaceATrade-Real-4 6.45 × 277