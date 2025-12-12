SignaleKategorien
Market Stabilizer FX
Pitt Petruschke

Market Stabilizer FX

Pitt Petruschke
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
116 (74.35%)
Verlusttrades:
40 (25.64%)
Bester Trade:
457.22 USD
Schlechtester Trade:
-51.94 USD
Bruttoprofit:
1 569.32 USD (31 218 pips)
Bruttoverlust:
-512.91 USD (27 275 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (49.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
457.22 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
13.62%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
6.76
Long-Positionen:
72 (46.15%)
Short-Positionen:
84 (53.85%)
Profit-Faktor:
3.06
Mathematische Gewinnerwartung:
6.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-142.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.71 USD (5)
Wachstum pro Monat :
4.30%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
156.31 USD (2.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.80% (156.31 USD)
Kapital:
25.51% (1 341.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 52
EURJPY 29
CHFJPY 22
EURGBP 18
AUDUSD 14
EURUSD 9
GBPCHF 7
USDCAD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 220
EURJPY 29
CHFJPY 257
EURGBP 53
AUDUSD 36
EURUSD 84
GBPCHF 349
USDCAD 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 822
EURJPY 3.6K
CHFJPY -4.8K
EURGBP 2.7K
AUDUSD 1.3K
EURUSD 1.7K
GBPCHF -3.6K
USDCAD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +457.22 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +49.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -142.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.31 × 16
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 151
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.54 × 4543
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 6
PacificUnionLLC-Live
0.74 × 27
Tradeview-Live
0.77 × 13
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.81 × 517
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.92 × 59
BlueberryMarkets-Live
0.93 × 15
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
MilliyFXGlobal-Server
1.12 × 17
noch 73 ...
Keine Bewertungen
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.