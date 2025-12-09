- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
264
Gewinntrades:
197 (74.62%)
Verlusttrades:
67 (25.38%)
Bester Trade:
8.18 EUR
Schlechtester Trade:
-7.21 EUR
Bruttoprofit:
210.37 EUR (33 609 pips)
Bruttoverlust:
-89.42 EUR (13 641 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (11.32 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.32 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.42%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
8.27
Long-Positionen:
126 (47.73%)
Short-Positionen:
138 (52.27%)
Profit-Faktor:
2.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.07 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.33 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.76 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.63 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
13.46%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
14.63 EUR (1.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.33% (14.63 EUR)
Kapital:
10.91% (65.58 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|165
|EURUSD
|97
|XAUUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|70
|EURUSD
|53
|XAUUSD
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|14K
|EURUSD
|5K
|XAUUSD
|1.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.18 EUR
Schlechtester Trade: -7 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.32 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.76 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US03-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 36
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.21 × 14
|
EGlobal-Cent6
|0.43 × 40
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 17
|
Ava-Real 3
|1.29 × 38
|
XMGlobal-Real 26
|1.63 × 16
|
Axi-US03-Live
|2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
45 USD pro Monat
15%
0
0
USD
USD
631
EUR
EUR
5
99%
264
74%
100%
2.35
0.46
EUR
EUR
11%
1:500