Alberto Garcia Cabeza

ScalperBot

Alberto Garcia Cabeza
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 45 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
Axi-US03-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
264
Gewinntrades:
197 (74.62%)
Verlusttrades:
67 (25.38%)
Bester Trade:
8.18 EUR
Schlechtester Trade:
-7.21 EUR
Bruttoprofit:
210.37 EUR (33 609 pips)
Bruttoverlust:
-89.42 EUR (13 641 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (11.32 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.32 EUR (6)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.42%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
8.27
Long-Positionen:
126 (47.73%)
Short-Positionen:
138 (52.27%)
Profit-Faktor:
2.35
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.07 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-1.33 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-12.76 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.63 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
13.46%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
14.63 EUR (1.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.33% (14.63 EUR)
Kapital:
10.91% (65.58 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 165
EURUSD 97
XAUUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 70
EURUSD 53
XAUUSD 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 14K
EURUSD 5K
XAUUSD 1.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.18 EUR
Schlechtester Trade: -7 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.32 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -12.76 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US03-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 36
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.21 × 14
EGlobal-Cent6
0.43 × 40
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 17
Ava-Real 3
1.29 × 38
XMGlobal-Real 26
1.63 × 16
Axi-US03-Live
2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
Keine Bewertungen
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
