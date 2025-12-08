- Wachstum
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
17 (34.69%)
Verlusttrades:
32 (65.31%)
Bester Trade:
126.34 USD
Schlechtester Trade:
-21.50 USD
Bruttoprofit:
414.02 USD (41 516 pips)
Bruttoverlust:
-326.04 USD (31 952 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (172.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
186.88 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
41.80%
Max deposit load:
2.37%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.60
Long-Positionen:
34 (69.39%)
Short-Positionen:
15 (30.61%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
1.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-145.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-145.27 USD (17)
Wachstum pro Monat :
5.50%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
146.22 USD
Maximaler:
146.22 USD (24.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.20% (146.12 USD)
Kapital:
3.53% (20.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|88
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +126.34 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +172.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -145.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AUSCommercial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AUSCommercial-Live
|3.29 × 2054
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.73 × 84
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
93%
49
34%
42%
1.26
1.80
USD
USD
17%
1:500