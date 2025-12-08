SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Brick Gold
Malleswara Rao Mandadapu

Brick Gold

Malleswara Rao Mandadapu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
56 (64.36%)
Verlusttrades:
31 (35.63%)
Bester Trade:
8.47 GBP
Schlechtester Trade:
-16.33 GBP
Bruttoprofit:
139.41 GBP (9 708 pips)
Bruttoverlust:
-97.42 GBP (6 279 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (21.52 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.52 GBP (5)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
2.51%
Max deposit load:
2.60%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
1.29
Long-Positionen:
58 (66.67%)
Short-Positionen:
29 (33.33%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
0.48 GBP
Durchschnittlicher Profit:
2.49 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-3.14 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-24.17 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.17 GBP (7)
Wachstum pro Monat :
8.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.34 GBP
Maximaler:
32.64 GBP (5.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.92% (32.64 GBP)
Kapital:
2.64% (14.09 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 54
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.47 GBP
Schlechtester Trade: -16 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.52 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -24.17 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Points to read =>
  • This signal running on my MT4 live with CFD account ;
  • These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
  • Executions from GMT/BST timezone machines ;
  • Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
  • Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
  • Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs

Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

To know more from author and other signals follow here


Keine Bewertungen
2025.12.09 19:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
