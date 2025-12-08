- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
886
Gewinntrades:
507 (57.22%)
Verlusttrades:
379 (42.78%)
Bester Trade:
3.93 USD
Schlechtester Trade:
-4.28 USD
Bruttoprofit:
1 786.15 USD (281 601 pips)
Bruttoverlust:
-1 508.12 USD (227 958 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
220 (688.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
688.39 USD (220)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
99.83%
Max deposit load:
16.03%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
225
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.53
Long-Positionen:
846 (95.49%)
Short-Positionen:
40 (4.51%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
114 (-448.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-448.05 USD (114)
Wachstum pro Monat :
7.84%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.92 USD
Maximaler:
519.73 USD (19.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.34% (502.79 USD)
Kapital:
14.58% (238.13 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|886
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY+
|281
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY+
|54K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.93 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 220
Max. aufeinandergehende Verluste: 114
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +688.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -448.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
