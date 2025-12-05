SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Provisionfxmoderado
Rodolfo Jorge

Provisionfxmoderado

Rodolfo Jorge
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
447
Gewinntrades:
310 (69.35%)
Verlusttrades:
137 (30.65%)
Bester Trade:
30.36 USD
Schlechtester Trade:
-36.63 USD
Bruttoprofit:
744.27 USD (219 360 pips)
Bruttoverlust:
-637.04 USD (174 163 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (46.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.88 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
9.00%
Max deposit load:
1.14%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.78
Long-Positionen:
311 (69.57%)
Short-Positionen:
136 (30.43%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-37.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.85 USD (4)
Wachstum pro Monat :
7.61%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76.87 USD
Maximaler:
137.24 USD (40.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.93% (136.79 USD)
Kapital:
1.17% (12.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 218
US30 82
USDJPY 64
USDCAD 36
EURUSD 35
NAS100 11
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 170
US30 -38
USDJPY -28
USDCAD 4
EURUSD -4
NAS100 1
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
US30 18K
USDJPY -1.4K
USDCAD 319
EURUSD -461
NAS100 4.5K
BTCUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.36 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
13.83 × 35
No martingale, no grid, no hedge!
Keine Bewertungen
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 23:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.