- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
447
Gewinntrades:
310 (69.35%)
Verlusttrades:
137 (30.65%)
Bester Trade:
30.36 USD
Schlechtester Trade:
-36.63 USD
Bruttoprofit:
744.27 USD (219 360 pips)
Bruttoverlust:
-637.04 USD (174 163 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (46.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.88 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
9.00%
Max deposit load:
1.14%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.78
Long-Positionen:
311 (69.57%)
Short-Positionen:
136 (30.43%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-37.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.85 USD (4)
Wachstum pro Monat :
7.61%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
76.87 USD
Maximaler:
137.24 USD (40.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.93% (136.79 USD)
Kapital:
1.17% (12.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|US30
|82
|USDJPY
|64
|USDCAD
|36
|EURUSD
|35
|NAS100
|11
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|170
|US30
|-38
|USDJPY
|-28
|USDCAD
|4
|EURUSD
|-4
|NAS100
|1
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|10K
|US30
|18K
|USDJPY
|-1.4K
|USDCAD
|319
|EURUSD
|-461
|NAS100
|4.5K
|BTCUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.36 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InfinoxLimited-MT5Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
No martingale, no grid, no hedge!
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
13%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
12
63%
447
69%
9%
1.16
0.24
USD
USD
20%
1:500