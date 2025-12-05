- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
85
Gewinntrades:
46 (54.11%)
Verlusttrades:
39 (45.88%)
Bester Trade:
5.12 USD
Schlechtester Trade:
-3.44 USD
Bruttoprofit:
111.42 USD (5 688 pips)
Bruttoverlust:
-89.14 USD (4 319 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (14.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14.12 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
0.42%
Max deposit load:
16.88%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
1.84
Long-Positionen:
48 (56.47%)
Short-Positionen:
37 (43.53%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-9.72 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.72 USD (4)
Wachstum pro Monat :
22.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.74 USD
Maximaler:
12.10 USD (10.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.84% (12.10 USD)
Kapital:
1.74% (1.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.12 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.72 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
投资有风险，入市需谨慎！
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
22%
0
0
USD
USD
122
USD
USD
4
100%
85
54%
0%
1.24
0.26
USD
USD
11%
1:500