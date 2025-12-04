- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 133
Gewinntrades:
2 654 (84.71%)
Verlusttrades:
479 (15.29%)
Bester Trade:
174.78 USD
Schlechtester Trade:
-928.44 USD
Bruttoprofit:
28 807.78 USD (10 357 951 pips)
Bruttoverlust:
-33 158.62 USD (217 894 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
111 (920.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 474.74 USD (33)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
13.98%
Max deposit load:
6.77%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
360
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.54
Long-Positionen:
2 170 (69.26%)
Short-Positionen:
963 (30.74%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-763.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 331.95 USD (7)
Wachstum pro Monat :
0.94%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 628.92 USD
Maximaler:
8 052.99 USD (8.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.01% (8 044.79 USD)
Kapital:
2.76% (2 684.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Prime
|3087
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.Prime
|182
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.Prime
|336K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunaMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
