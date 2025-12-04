SignaleKategorien
Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo

MAYA AI powered trader

Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 250 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
FortunaMarkets-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 133
Gewinntrades:
2 654 (84.71%)
Verlusttrades:
479 (15.29%)
Bester Trade:
174.78 USD
Schlechtester Trade:
-928.44 USD
Bruttoprofit:
28 807.78 USD (10 357 951 pips)
Bruttoverlust:
-33 158.62 USD (217 894 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
111 (920.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 474.74 USD (33)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
13.98%
Max deposit load:
6.77%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
360
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.54
Long-Positionen:
2 170 (69.26%)
Short-Positionen:
963 (30.74%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-69.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-763.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 331.95 USD (7)
Wachstum pro Monat :
0.94%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7 628.92 USD
Maximaler:
8 052.99 USD (8.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.01% (8 044.79 USD)
Kapital:
2.76% (2 684.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.Prime 3087
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.Prime 182
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.Prime 336K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +174.78 USD
Schlechtester Trade: -928 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +920.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -763.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunaMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2025.12.29 00:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.21 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopieren

