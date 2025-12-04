SignaleKategorien
Clifton Creath

Ultimate Extractor

Clifton Creath
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 106%
OxSecurities-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
690
Gewinntrades:
561 (81.30%)
Verlusttrades:
129 (18.70%)
Bester Trade:
400.17 USD
Schlechtester Trade:
-625.11 USD
Bruttoprofit:
17 605.33 USD (259 262 pips)
Bruttoverlust:
-7 377.29 USD (125 346 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (688.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 621.04 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
8.94%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
7.22
Long-Positionen:
499 (72.32%)
Short-Positionen:
191 (27.68%)
Profit-Faktor:
2.39
Mathematische Gewinnerwartung:
14.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
31.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-57.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-290.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 248.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
20.10%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
380.74 USD
Maximaler:
1 416.16 USD (11.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.96% (1 390.68 USD)
Kapital:
19.73% (3 784.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.PRO 472
GBPUSD.PRO 98
AUDCAD.PRO 53
EURUSD.PRO 32
EURAUD.PRO 19
USDCAD.PRO 12
AUDUSD.PRO 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.PRO 7.8K
GBPUSD.PRO -653
AUDCAD.PRO 2.3K
EURUSD.PRO 221
EURAUD.PRO 387
USDCAD.PRO 108
AUDUSD.PRO 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.PRO 125K
GBPUSD.PRO 186
AUDCAD.PRO 4.3K
EURUSD.PRO -12
EURAUD.PRO 2.9K
USDCAD.PRO 782
AUDUSD.PRO 312
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +400.17 USD
Schlechtester Trade: -625 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +688.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -290.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OxSecurities-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
Keine Bewertungen
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
