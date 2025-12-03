SignaleKategorien
Gui Jiang Zhao

Win6000117

Gui Jiang Zhao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 147%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 026
Gewinntrades:
1 179 (58.19%)
Verlusttrades:
847 (41.81%)
Bester Trade:
1 260.53 USD
Schlechtester Trade:
-227.06 USD
Bruttoprofit:
29 371.97 USD (326 382 pips)
Bruttoverlust:
-16 200.81 USD (368 024 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (157.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 153.71 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
22.35%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
84
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
8.51
Long-Positionen:
1 022 (50.44%)
Short-Positionen:
1 004 (49.56%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
6.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 548.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 548.06 USD (12)
Wachstum pro Monat :
10.43%
Jahresprognose:
126.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 548.06 USD (8.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.43% (1 548.06 USD)
Kapital:
28.25% (5 114.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD 642
GBPUSD 473
EURUSD 293
USDJPY 220
USDCHF 215
AUDUSD 183
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD 3.5K
GBPUSD 3.5K
EURUSD 1.5K
USDJPY 2.4K
USDCHF 1.1K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD -14K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 5.9K
USDJPY -24K
USDCHF -13K
AUDUSD 252
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 260.53 USD
Schlechtester Trade: -227 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 548.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.38 × 326
Keine Bewertungen
