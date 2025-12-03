- Wachstum
Trades insgesamt:
2 026
Gewinntrades:
1 179 (58.19%)
Verlusttrades:
847 (41.81%)
Bester Trade:
1 260.53 USD
Schlechtester Trade:
-227.06 USD
Bruttoprofit:
29 371.97 USD (326 382 pips)
Bruttoverlust:
-16 200.81 USD (368 024 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (157.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 153.71 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
22.35%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
84
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
8.51
Long-Positionen:
1 022 (50.44%)
Short-Positionen:
1 004 (49.56%)
Profit-Faktor:
1.81
Mathematische Gewinnerwartung:
6.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.13 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 548.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 548.06 USD (12)
Wachstum pro Monat :
10.43%
Jahresprognose:
126.54%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 548.06 USD (8.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.43% (1 548.06 USD)
Kapital:
28.25% (5 114.05 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURAUD
|642
|GBPUSD
|473
|EURUSD
|293
|USDJPY
|220
|USDCHF
|215
|AUDUSD
|183
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD
|3.5K
|GBPUSD
|3.5K
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|2.4K
|USDCHF
|1.1K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD
|-14K
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|5.9K
|USDJPY
|-24K
|USDCHF
|-13K
|AUDUSD
|252
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +1 260.53 USD
Schlechtester Trade: -227 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 548.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.38 × 326
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
147%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
17
100%
2 026
58%
100%
1.81
6.50
USD
USD
28%
1:500