Bin Shao

SunriseForex

Bin Shao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
65 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 145%
TitanFX-06
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
124
Gewinntrades:
88 (70.96%)
Verlusttrades:
36 (29.03%)
Bester Trade:
21 866.00 JPY
Schlechtester Trade:
-10 710.00 JPY
Bruttoprofit:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
Bruttoverlust:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (40 910.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40 910.00 JPY (23)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
65.99%
Max deposit load:
18.56%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.99
Long-Positionen:
50 (40.32%)
Short-Positionen:
74 (59.68%)
Profit-Faktor:
3.01
Mathematische Gewinnerwartung:
988.08 JPY
Durchschnittlicher Profit:
2 085.15 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-1 693.64 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5 242.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 710.00 JPY (1)
Wachstum pro Monat :
35.76%
Jahresprognose:
433.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 547.00 JPY
Maximaler:
15 331.00 JPY (10.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.66% (15 331.00 JPY)
Kapital:
46.36% (86 934.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 52
XAUUSD 31
CN50 17
USDX 8
VIX 6
EURUSD 5
XAGUSD 3
CNHJPY 1
XTIUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 357
XAUUSD 450
CN50 181
USDX -31
VIX -19
EURUSD 88
XAGUSD 19
CNHJPY 4
XTIUSD 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 2.3K
XAUUSD 16K
CN50 15K
USDX -2.4K
VIX 32
EURUSD 179
XAGUSD 141
CNHJPY 152
XTIUSD 179
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21 866.00 JPY
Schlechtester Trade: -10 710 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +40 910.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 242.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TitanFX-06" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
1.00 × 1
XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
4.94 × 36
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
Keine Bewertungen
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 11.65% of days out of the 455 days of the signal's entire lifetime.
