Trades insgesamt:
124
Gewinntrades:
88 (70.96%)
Verlusttrades:
36 (29.03%)
Bester Trade:
21 866.00 JPY
Schlechtester Trade:
-10 710.00 JPY
Bruttoprofit:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
Bruttoverlust:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (40 910.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40 910.00 JPY (23)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
65.99%
Max deposit load:
18.56%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
7.99
Long-Positionen:
50 (40.32%)
Short-Positionen:
74 (59.68%)
Profit-Faktor:
3.01
Mathematische Gewinnerwartung:
988.08 JPY
Durchschnittlicher Profit:
2 085.15 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-1 693.64 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5 242.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 710.00 JPY (1)
Wachstum pro Monat :
35.76%
Jahresprognose:
433.85%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 547.00 JPY
Maximaler:
15 331.00 JPY (10.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.66% (15 331.00 JPY)
Kapital:
46.36% (86 934.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|XAUUSD
|31
|CN50
|17
|USDX
|8
|VIX
|6
|EURUSD
|5
|XAGUSD
|3
|CNHJPY
|1
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|357
|XAUUSD
|450
|CN50
|181
|USDX
|-31
|VIX
|-19
|EURUSD
|88
|XAGUSD
|19
|CNHJPY
|4
|XTIUSD
|23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|2.3K
|XAUUSD
|16K
|CN50
|15K
|USDX
|-2.4K
|VIX
|32
|EURUSD
|179
|XAGUSD
|141
|CNHJPY
|152
|XTIUSD
|179
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21 866.00 JPY
Schlechtester Trade: -10 710 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +40 910.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 242.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TitanFX-06" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|1.56 × 170
|
TitanFX-06
|4.94 × 36
|
RoboForex-ProCent-7
|8.50 × 4
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
145%
0
0
USD
USD
207K
JPY
JPY
65
0%
124
70%
66%
3.00
988.08
JPY
JPY
46%
1:500